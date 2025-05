Powell diz que 'nunca pedirá' reunião com presidentes dos EUA e que nunca houve motivo para tal

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmou que "nunca pedirá" reunião com presidentes dos Estados Unidos e que "nunca houve motivo" para que isso acontecesse, em coletiva de imprensa nesta quarta-feira, após a decisão do BC dos Estados Unidos de manutenção nas taxas do Fed Funds, como é conhecida a taxa de juros dos Estados Unidos. A fala aconteceu após o presidente norte-americano, Donald Trump, questionar diversas vezes nas últimas semanas o trabalho de Powell e ameaçar demiti-lo do cargo.

"Nunca é uma iniciativa minha. Sempre é o contrário. Não acho que caiba a um presidente do Fed buscar uma reunião com o presidente, embora talvez alguns já tenham feito isso" disse Powell, ao se recusar a responder se pretende continuar no Fed mesmo fora da presidência.