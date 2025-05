Powell afirma que críticas de Trump não afetam trabalho do Fed

"Críticas de Donald Trump não afetam trabalho do Federal Reserve (Fed) de jeito nenhum", afirmou o presidente da instituição, Jerome Powell, em coletiva nesta quarta-feira, 7. Powell se negou a se alongar sobre o assunto com os repórteres.

O chefe do Fed não vê, no momento, evidências de que a economia esteja desacelerando, mas que empresas e famílias estão muito preocupadas com economia e adiando decisões. "Não vemos nos dados grandes efeitos econômicos das tarifas, ainda. Pessoas estão com medo do choque tarifário, mas esse choque ainda não chegou", apontou.