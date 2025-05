Petróleo fecha em queda pressionado por incertezas sobre tarifas e aumento de produção

Os contratos futuros do petróleo fecharam em queda nesta quarta-feira, 7, devolvendo parte dos amplos ganhos da sessão anterior, em meio ao fortalecimento do dólar e à persistente incerteza sobre a relação comercial entre as duas maiores economias do mundo, que planejam iniciar negociações tarifárias no fim de semana. Enquanto isso, os planos de aumento de produção pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) mantêm os compradores cautelosos.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato de petróleo WTI para junho caiu 1,73% (US$ 1,02), fechando a US$ 58,07 o barril. O Brent para julho, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), recuou 1,66% (US$ 1,03), para US$ 61,12 o barril.