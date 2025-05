Mercado Bitcoin lança token de renda fixa e fecha captação após 40 minutos

A oferta tem expectativa de retorno de até 27% ao ano, mas não tem uma rentabilidade mínima garantida ou a garantia da proteção do capital investido. O pagamento dos investidores é feito em seis meses e, pela natureza do ativo, conta com isenção de Imposto de Renda (IR).

O investimento em tokens tem isenção de IR pois é enquadrado como aplicação em um criptoativo. Pela regra da Receita Federal, ganhos com venda de criptoativos de até R$ 35 mil por mês são isentos. Como a oferta segue as regras da resolução 88 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), não há um mercado secundário para negociar os ativos. Eles serão remunerados na data de vencimento, 25 de novembro de 2025.

A operação é estruturada com mecanismos de proteção, como a análise da carteira de recebíveis e auditoria da estrutura da fintech. Ainda assim, os retornos são apenas estimados e não representam garantia de rentabilidade futura, segundo o MB. A Jeitto reserva 20% do valor captado para cobrir possíveis perdas.

O MB informa que esta modalidade de investimentos já distribuiu mais de R$ 122 milhões em rendimentos no primeiro trimestre de 2025. De acordo com Daniel Cunha, vice-presidente de Negócios do MB, a casa está entre as cinco maiores emissoras de tokens de ativos reais do mundo.