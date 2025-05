Ibovespa fecha quase estável com melhora em NY pós-Fed e Powell

Do meio para o fim da tarde, o Ibovespa acompanhou a relativa melhora em Nova York - onde o índice amplo, S&P 500, oscilou do negativo ao positivo durante a fala do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, assim como o Nasdaq -, mas encerrou a sessão ainda em baixa de 0,09%, aos 133.397,52 pontos. A cautela precede a decisão do período da noite do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, que deve elevar a taxa de juros de referência do Brasil em meio ponto porcentual, a 14,75% ao ano. O giro foi moderado a R$ 19,7 bilhões na sessão. Na semana, o Ibovespa cede 1,28%, e no agregado no mês cai 1,24%. No ano, sobe 10,90%.

À tarde, "a decisão do Fed não trouxe novidades significativas, com a taxa de juros mantendo-se estável", diz em nota Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos. Segundo ele, o comunicado sobre a decisão do BC dos EUA, de manter a taxa americana entre 4,25% e 4,50% ao ano, ressaltou os "riscos" associados ao mandato duplo do Fed, com a "possibilidade de aumento no desemprego e de inflação mais alta".