Em reunião, Febraban e ABBC pedem ao INSS frente de trabalho sobre proteção a beneficiários

Os presidentes da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney, e da Associação Brasileira de Bancos (ABBC), Leandro Vilain, tiveram uma reunião nesta quarta-feira, 7, com o novo presidente do INSS, Gilberto Waller Júnior. As entidades entregaram um ofício ao presidente do órgão pedindo a criação de uma frente de trabalho sobre proteção aos beneficiários, visando a manter um diálogo próximo e colaborativo com o INSS e demais entes envolvidos no processo de consignação de empréstimos a aposentados e pensionistas.

No documento, as entidades citam algumas medidas que podem colaborar para esse processo de proteção aos beneficiários do INSS, como um sistema de bloqueio de ligações ("Não me Perturbe"), monitoramento de reclamações contra correspondentes bancários e agentes de crédito com sanções em caso de irregularidades (advertência, suspensão e exclusão), e auditorias anuais.