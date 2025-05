Economia está madura para redução da jornada de trabalho máxima, diz ministro do Trabalho

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou que vê com "bons olhos" a redução da jornada máxima de trabalho no Brasil e que "a economia está madura" para isso. As declarações ocorreram nesta quarta-feira, 7, em sessão da Comissão de Trabalho na Câmara dos Deputados.

Marinho disse que há papéis diferenciados do governo e do Legislativo nesse debate. Cabe a ele, como ministro, dialogar com empregadores e trabalhadores para chegar a um "patamar saudável", afirmou. "Eu vejo, pessoalmente, e também como ministro, que a economia está madura para uma redução da jornada máxima no Brasil. Hoje, nós temos 44 horas semanais", declarou.