Dólar sobe para R$ 5,74 à espera de Copom

O dólar comercial encerrou esta quarta-feira (7) vendido a R$ 5,746, com alta de R$ 0,036 (+0,62%). A cotação chegou a abrir em baixa, mas passou a subir após a abertura dos mercados nos Estados Unidos. Na máxima do dia, por volta das 16h30, chegou a R$ 5,76.

Apenas nos últimos três dias, a moeda norte-americana subiu 1,56%. A divisa, no entanto, cai 7,03% em 2025.

O mercado de ações teve mais um dia de estabilidade. O índice Ibovespa, da B3, fechou aos 133.397 pontos, com queda de apenas 0,09%. O indicador chegou a cair 0,44% às 11h09, alternou altas e baixas durante a tarde, mas fechou praticamente igual à terça-feira (6).



Com a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central saindo apenas após o fechamento do mercado, as atenções concentraram-se na decisão do Federal Reserve (Fed, Banco Central norte-americano). Como esperado, o órgão manteve os juros básicos nos Estados Unidos entre 4,25% e 4,50% ao ano, ignorando os pedidos do presidente Donald Trump para que a taxa caísse.