Dólar avança e fecha perto de R$ 5,75 com tom cauteloso do Fed

Com máxima a R$ 5,7635, o dólar à vista terminou o dia em alta de 0,61%, a R$ 5,7454. Foi o terceiro pregão consecutivo de avanço da divisa, que fechou no maior nível desde 17 de abril (R$ 5,8037) e passou a acumular valorização de 1,21% nos quatro primeiros pregões de maio. A perdas da moeda no ano, que já superaram 8%, agora são de 7,04%.

O dólar acentuou o ritmo de alta ao longo da tarde no mercado local em sintonia com o fortalecimento da moeda norte-americana no exterior, após o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, adotar um tom cauteloso em torno da condução da política monetária, evitando dar sinais sobre eventuais cortes de juros.

Powell ressaltou que o Fed não está em situação de promover um corte preventivo dos juros, dado que as tarifas devem resultar em repique inflacionário. "Não posso dizer com confiança que sei qual é o caminho apropriado para a taxa, mas nossa política não é altamente restritiva; é modestamente restritiva", afirmou o presidente do Fed.

O jogo mudou a partir das 15h30 com as declarações de Powell em entrevista coletiva. O presidente do BC dos EUA disse que a política monetária está bem posicionada, embora haja aumento da tensão para cumprimento de seu duplo mandato: a inflação na meta e o máximo emprego.

Como esperado, o Fed manteve a taxa de juros no intervalo entre 4,25% e 4,50%, reconhecendo que os riscos de avanço do desemprego e da inflação aumentaram em razão do tarifaço do presidente dos EUA, Donald Trump. Ativos aqui e lá fora mostraram reação modesta ao tom do comunicado.

Termômetro do comportamento do dólar em relação a uma cesta de seis divisas fortes, o índice DXY, que já vinha em alta desde o início do dia, renovou máxima à tarde, acima dos 99,900 pontos. A moeda norte-americana subiu em relação à maioria das divisas emergentes e de países exportadores de commodities, com dois pares do real - os pesos mexicano e colombiano - como umas das exceções.

No início da tarde, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou que as negociações comerciais com a China, que devem ocorrer na Suíça, começam neste sábado. Do lado chinês, estará o vice-primeiro-ministro chinês e czar econômico de Xi Jinping, He Lifeng. Na terça à noite, o Banco do Povo da China (PBoC, o BC do país) anuncio medidas de estímulo monetário que foram vistas como insuficientes para contrabalançar os efeitos sobre a atividade provocados pela guerra comercial.

Por aqui, as expectativas são de que o Comitê de Política Monetária (Copom) anuncie nesta quarta-feira à noite uma alta da taxa de juros, com apostas mais inclinadas para um aumento de 0,50 ponto porcentual, mas não se comprometa com o fim do ciclo de aperto, dadas as incertezas externas e as expectativas de inflação elevadas.