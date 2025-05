DI curto sobe e curva precifica 80% de chance de alta de 50 pb da Selic

As pontas curta e intermediária dos juros futuros se mantiveram em alta desde cedo, influenciadas pela produção industrial acima do esperado e com ajustes antes da decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), sendo que a curva precifica 80% de chance de alta de 50 pontos-base nesta reunião. Já o vértice mais longo registrou instabilidade no período da tarde, monitorando na lupa as declarações do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, que preferiu não se comprometer sobre os próximos passos da autarquia e disse não ser preciso ter pressa.

Às 17h20, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 subia a 14,735%, de 14,702% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 subia a 14,020%, de 13,961%, e o para janeiro de 2029 operava perto do ajuste da véspera a 13,530%, de 13,539% ontem no ajuste.