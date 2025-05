Dependendo do jeito que as coisas andarem, Fed pode manter ou cortar juros, diz Powell

Powell disse que será "muito importante" ver como a situação irá se desenvolver e que as negociações podem mudar o cenário econômico atual. "Estamos em uma nova fase das tarifas, com o governo começando as negociações", mencionou, ao ressaltar que os EUA não possuem ferramentas necessárias para lidar com problemas na cadeia de suprimentos.

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmou que, a depender dos desdobramentos econômicos dos Estados Unidos, é possível que o BC americano mantenha ou corte os juros. Em entrevista coletiva após a decisão do Fed pela manutenção dos juros, ele ressaltou que todos os integrantes do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) apoiam a decisão de "esperar para ver" a partir de novos dados.

Segundo ele, houve um grande aumento de importações para contornar tarifas, mas o número deve ser reduzido. "O alto número de importações refletiu negativamente no Produto Interno Bruto (PIB) do país do 1º trimestre, mas oscilações nos dados do PIB não vão realmente mudar as coisas para nós", reforçou.

De acordo com Powell, o recuo registrado no primeiro trimestre pode ser revertido no próximo trimestre, enquanto os gastos do consumidor e os estoques do primeiro trimestre podem ser revisados para cima.

O presidente do Fed ainda disse que, se for registrada uma deterioração significativa do mercado de trabalho, o BC americano "olhará". "Tudo ainda é muito hipotético; temos que esperar para ver. Não consigo dizer quanto de aumento na taxa de desemprego é tolerável", afirmou ao ressaltar a importância de olhar para desemprego e para inflação - que segundo ele está se movendo lateralmente, em um nível relativamente baixo - "da mesma maneira".