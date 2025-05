China vai injetar US$ 139 bilhões na economia do país com redução do compulsório

A redução em 0,5 ponto porcentual do compulsório bancário (RRR), anunciada pelo Banco do Povo da China (PBoC), deverá injetar cerca de um trilhão de yuans (US$ 139 milhões) em liquidez no sistema financeiro do país.

O corte do compulsório entrará em vigor no dia 15, informou o presidente do PBoC, Pan Gongsheng, durante entrevista coletiva na quarta-feira, 7.