Bolsas da Europa operam em baixa, com pressão do setor farmacêutico e à espera do Fed

São Paulo, 07/05/2025 - As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta quarta-feira, pressionadas por ações do setor farmacêutico, enquanto investidores digerem balanços corporativos e dados da região antes do anúncio de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Por volta das 6h40 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,37%, a 534,36 pontos. Apenas o subíndice da indústria farmacêutica tinha queda de 1%, ainda pressionada após o presidente dos EUA, Donald Trump, dizer na segunda-feira (05) que tarifas sobre produtos farmacêuticos serão anunciados nas "duas próximas semanas".

A Novo Nordisk, porém, contrariava a tendência do setor após superar expectativas de lucro e vendas no primeiro trimestre. No horário acima, a ação da companhia farmacêutica dinamarquesa saltava 6% em Copenhague.

O tom negativo predomina na Europa apesar de notícias de que EUA e China se preparam para iniciar discussões tarifárias na Suíça e de dados melhores do que o esperado do varejo da zona do euro e de encomendas à indústria alemã.

No meio da tarde, quando os negócios com ações europeias já estarão encerrados, o Fed anuncia decisão de juros. É amplamente esperado que o BC americano deixe seus juros inalterados pela terceira vez seguida, diante das incertezas sobre a política tarifária do governo Trump.