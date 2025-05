Bolsas da Europa fecham em queda com cautela antes do Fed e tensões comerciais

As bolsas europeias encerraram o pregão desta quarta-feira, 7, em queda, refletindo a cautela dos investidores antes da decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) nos Estados Unidos, em meio à temporada de balanços corporativos e tensões comerciais.

Os mercados europeus foram pressionados pelo setor farmacêutico, após o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmar na terça-feira que tarifas sobre produtos do setor serão anunciadas nas "duas próximas semanas".

As ações da Sanofi (-4,31%), AstraZeneca (-1,83%) e Roche (-1,92%) fecharam em queda. A Novo Nordisk (+1,30%), no entanto, contrariou a tendência do setor e subiu após anunciar lucro e vendas no primeiro trimestre acima das expectativas.

Investidores também monitoram os balanços de empresas como Ørsted, Pandora, Legrand, BMW, Siemens Healthineers e Telecom Italia ao longo do dia.

No cenário global, a Comissão Europeia deve anunciar nesta quinta-feira contramedidas às tarifas dos EUA, caso as negociações fracassem, segundo a Reuters. Mais cedo, o vice-presidente norte-americano, JD Vance, sinalizou avanços nas conversas com o bloco europeu sobre tarifas.