BC: Copom segue forward guidance e aumenta Selic para 14,75%, maior patamar desde 2006

Com a decisão, o BC cumpre seu forward guidance ampliado sinalizado em março de que o juro seria elevado em menor patamar do que o ritmo de 1 pp escolhido pelo colegiado nas reuniões anteriores. A decisão foi unânime.

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central aumentou a taxa Selic em 0,50 ponto porcentual nesta quarta-feira, 7, de 14,25% para 14,75% ao ano, conforme o esperado pela maior parte do mercado financeiro.

A curva de juros precificava com 80% de chance uma elevação de 0,5 ponto porcentual na Selic no fim da tarde desta quarta-feira. Havia 20% de chance de uma alta menor, de 0,25 ponto, embutida nos preços.

Com a decisão desta quarta, o Copom colocou os juros no maior nível nominal desde julho de 2006, no primeiro governo Lula, quando o Copom cortou a taxa de 15,25% para 14,75% aa. Nessa época, os juros estavam em queda depois de terem atingido 19,75% em maio de 2005, um dos maiores patamares do século 21.

Desde setembro, o BC já aumentou a Selic em 4,25 pontos, o segundo maior ciclo de alta dos últimos 20 anos, perdendo apenas para a alta de 11,75 pontos entre março de 2021 e agosto de 2022, que ocorreu após o fim da pandemia.