Lucro líquido e receita da ADM recuam no 1º trimestre, mas ação sobe 0,5% no pré-mercado

A trading de commodities agrícolas Archer Daniels Midland (ADM), dos Estados Unidos, obteve lucro líquido de US$ 295 milhões, ou US$ 0,61 por ação, no primeiro trimestre de 2025, informou a companhia nesta terça-feira, 6. O resultado representa queda ante US$ 729 milhões, ou US$ 1,42 por ação, registrados em igual período do ano anterior.

Analistas consultados pela FactSet esperavam lucro maior, de US$ 0,67 por ação. Contudo, em termos ajustados, o lucro passou de US$ 1,46 para US$ 0,70 por ação, enquanto analistas estimavam US$ 0,66. A receita caiu cerca de 7,6%, para US$ 20,175 bilhões, abaixo das expectativas de US$ 22,8 bilhões.