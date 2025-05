China destaca 'vitalidade do consumo' com alta de 6,4% das viagens em feriado de 1º de maio

A China divulgou que foram registradas 314 milhões de viagens domésticas no período do feriado, entre os dias 1º a 5 de maio, um crescimento de 6,4% em relação ao ano anterior, enquanto os gastos turísticos atingiram 180,3 bilhões de yuans (cerca de US$ 25 bilhões), alta de 8% na comparação anual. Para o governo, os dados reforçam a "vitalidade sustentada do consumo" no país.

O comunicado oficial descreve o período como um dos "mais movimentados do ano" para o setor de turismo e transporte.