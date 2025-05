Ceron: hoje não há nenhuma discussão, ao menos com Tesouro, sobre reajuste de benefícios

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, disse nesta terça-feira, 6, que não existem discussões no governo, ao menos envolvendo o Tesouro, sobre reajuste de benefícios sociais. Segundo Ceron, qualquer debate sobre política pública será feito dentro das regras fiscais existentes.

O secretário do Tesouro também comentou que os problemas que desafiam o cenário fiscal não serão resolvidos com uma substituição do atual arcabouço fiscal, citando as pressões advindas de questões como o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e a dinâmica previdenciária, que são estruturais.

Questionado sobre o relatório bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas, que sai em 22 de maio, Ceron respondeu que ainda não há como saber se haverá contingenciamento ou bloqueio, embora possa acontecer "um pouco de cada". Para ele, o resultado fiscal entregue até abril é interessante e mostra que o governo continua no processo de recuperação fiscal. "Mesmo no acumulado de 12 meses, nós estamos quase no superávit primário no acumulado de 12 meses, o que é muito expressivo", disse o secretário.

O relatório bimestral, por sua vez, considera a projeção do ano todo, e existem fatores de "incerteza", afirmou Ceron. Contudo, o desejo, segundo ele, é de entregar um resultado fiscal "o mais próximo do centro da meta", que neste ano ainda busca zerar o déficit público.