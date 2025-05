Bolsas de NY fecham em queda pelo 2º pregão seguido à espera do Fed

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O Federal Reserve iniciou nesta terça-feira sua reunião de dois dias, com a decisão sobre a política monetária marcada para quarta-feira. A expectativa é de manutenção dos juros, mas os investidores estarão atentos à fala de Jerome Powell, especialmente sobre os impactos das tarifas sobre a inflação.

No mercado corporativo, as ações da Moderna despencaram 12,2% e arrastaram o setor de biotecnologia, após a indicação de Vinay Prasad para a FDA. Pfizer (-4,2%), Eli Lilly (-5,6%) e GSK (-3,5%) também recuaram.

As ações da Palantir (-12%), DoorDash (-7,44%) e Vertex Pharmaceuticals(-10%) registraram fortes quedas, após resultados trimestrais fracos ou em linha com as expectativas. Por outro lado, as ações de Upwork (+18%), Neurocrine Biosciences (8,4%) e Hims & Hers Health (+18%) dispararam após superarem as estimativas de lucro e receita no primeiro trimestre.

Nos Estados Unidos, o déficit comercial disparou 14% em março, atingindo o recorde de US$ 140,5 bilhões, com importações crescendo mais do que exportações, às vésperas das tarifas de Donald Trump. Esse movimento pressionou o PIB, que caiu 0,3% no primeiro trimestre, segundo o economista-chefe do Santander, Stephen Stanley. Ainda assim, ele projeta reversão na balança comercial e uma alta de 4% no PIB anualizado no segundo trimestre.