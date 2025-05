Vendas de veículos recuam 5,5% em abril ante abril de 2024, aponta Fenabrave

As vendas de veículos zero quilômetro tiveram no mês passado queda de 5,5% na comparação com abril de 2024, quando o mercado teve a ajuda de um calendário com dois dias úteis a mais. No total, 208,7 mil unidades foram vendidas, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus.

Divulgado nesta segunda-feira, 5, pela Fenabrave, a entidade que representa as concessionárias de automóveis, o balanço está em linha com as previsões de desaceleração do setor, ainda que o volume mensal tenha sido o melhor do ano até aqui, com crescimento de 6,7% ante março.