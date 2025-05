Skype, que apresentou a videochamada para muitos, foi aposentado pela Microsoft

O Skype marcou o início da era da conectividade na internet. Foi um serviço praticamente gratuito, com uma interface intuitiva e que permitiu que milhões de pessoas pudessem se comunicar ao vivo ao redor do mundo. Em seus dias de glória, a plataforma chegou a ter 300 milhões de usuários ativos. Foi o primeiro serviço a oferecer chamadas por áudio e vídeo em grande escala, quando serviços como Zoom e Google Meet nem sonhavam em existir.

Comprado em 2011 pela Microsoft por US$ 8,5 bilhões - até hoje uma das maiores aquisições da história da gigante -, o serviço não conseguiu acompanhar a evolução dos concorrentes. Nos anos de pandemia, muitos usuários deixaram o Skype para se conectar a serviços mais modernos, que ofereciam maior suporte para videochamadas longas, como as para aulas e reuniões de trabalho.

Segundo a Microsoft, usuários do Skype serão automaticamente transferidos para o Microsoft Teams, plataforma que a gigante tenta popularizar a todo custo, apesar das inúmeras reclamações sobre o seu funcionamento. O mesmo login do Skype passará a valer para o Teams, junto com a migração das informações arquivadas na plataforma descontinuada.

Para aqueles que preferirem não mudar para o Teams, a empresa anunciou que armazenará as informações do Skype até janeiro de 2026, dando tempo para que os usuários possam transferir seus dados manualmente para outro serviço ou dispositivo. Após esse prazo, os dados armazenados no Skype serão excluídos pela Microsoft.

De acordo com a Microsoft, a nova versão do Teams será duas vezes mais rápida e ocupará cerca de metade do espaço de disco que o Skype utilizava para operar.