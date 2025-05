Santander anuncia venda de ativos na Polônia ao austríaco Erste Group por US$ 7,9 bi

O banco com sede em Madri informou nesta segunda-feira que planeja recomprar 3,2 bilhões de euros em ações próprias, e que os recursos da venda também permitirão investir em mercados nos quais já atua na Europa e nas Américas. O Erste informou que concordou em comprar 49% do Santander Bank Polska e uma participação de 50% na gestora de ativos Santander TFI, em um acordo voltado a ampliar sua presença na Europa Central e Oriental. O banco afirmou que usará exclusivamente recursos internos para financiar a operação, graças ao cancelamento de um programa de recompra de ações de 700 milhões de euros anunciado em fevereiro.

O Banco Santander fechou um acordo para vender a maior parte de seus ativos na Polônia para o Erste Group Bank, da Áustria, por US$ 7,91 bilhões, dando continuidade a uma onda de negociações entre bancos europeus. O Santander, maior banco da zona do euro em valor de mercado, tem tomado medidas nos últimos anos para reforçar sua presença nos EUA e nas Américas, reduzindo gradualmente sua exposição à Europa.

O Santander manterá uma participação de 13% na sua unidade polonesa e planeja comprar o negócio de financiamento ao consumidor na Polônia atualmente pertencente ao Santander Bank Polska.

Por volta das 10h15 (de Brasília), as ações do Erste chegaram a saltar 7,6% nas negociações na Europa, enquanto o Santander avançava 0,40%. Já o Santander Bank Polska, que é listado separadamente, amargava queda de 6,5%.

Segundo o Erste, com a aquisição, o grupo alcançará 18 milhões de clientes fora da Áustria e aumentará seu público potencial para cerca de 78 milhões de pessoas. A transação proposta aumentará o lucro por ação do Erste Group em mais de 20% e o retorno sobre patrimônio tangível para 19% em 2026, em comparação com o consenso de mercado atual de 15%, informou o banco.

O Santander Bank Polska deverá ter mais de 37 bilhões de euros em empréstimos líquidos, mais de 50 bilhões de euros em depósitos de clientes, cerca de 67 bilhões de euros em ativos e lucro líquido de 1,7 bilhão de euros após a transação, de acordo com o Erste Group. Fonte: Dow Jones Newswires.