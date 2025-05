Saídas para compensar IR são discutidas, como cobrar mais de bancos e empresas, diz Hugo Motta

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que o aumento de tributação para bancos e empresas pode ser uma saída para a compensação da ampliação da isenção do Imposto de Renda. As declarações ocorreram nesta segunda-feira, 5, em entrevista ao programa Bom Dia Paraíba, da afiliada da TV Globo na Paraíba.

Na ocasião, Motta havia sido questionado se concorda com a tributação da alta renda para a compensação da renúncia de arrecadação. A cobrança sobre quem recebe renda anual superior a R$ 600 mil é uma proposta do governo federal para dar neutralidade fiscal à reforma do Imposto de Renda.