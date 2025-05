PMI de serviços dos Estados Unidos medido pelo ISM avança a 51,6 em abril

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor de serviços dos EUA medido pelo Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês) avançou de 50,8 em março para 51,6 em abril, informou nesta segunda-feira, 5, a instituição. O resultado contrariou as expectativas de analistas consultados pela FactSet, que previam recuo do índice a 50,2 no período.

A leitura acima da marca de 50 indica que o setor de serviços dos EUA continua em expansão.