Mercadante diz que é preciso rever trajetória de alta na Selic 'o mais rápido possível'

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, disse ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) nesta segunda-feira, 5, que espera que haja uma reversão "o mais rápido possível" no ciclo de alta da taxa Selic. O Comitê de Política Monetária (Copom) se reúne na terça e na quarta-feira para definir o novo nível da Selic. Desde que o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, indicado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assumiu o comando da autarquia, a Selic já subiu de 12,25% para 14,25%.

"Essa alta de juro foi uma herança da gestão Roberto Campos Neto. Temos que reverter essa trajetória o mais rápido possível", disse Mercadante, depois de participar da inauguração da estação de trem Ambuitá, na cidade de Itapevi (SP). A obra contou com apoio do BNDES.