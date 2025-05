Lutnick diz que EUA devem anunciar acordos comerciais 'muito em breve'

O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, afirmou que o país deve anunciar acordos comerciais "muito em breve", em meio a diversas negociações em curso relacionadas à política tarifária do presidente Donald Trump. Em entrevista à Fox Business, Lutnick acrescentou que os EUA buscam "balancear" o comércio global de automóveis, fármacos e outros setores. "Trump vai mudar o modo de se fazer comércio no mundo."

Na opinião do secretário, "o primeiro acordo comercial precisa ser com uma das dez maiores economias do mundo". Ele também reiterou declarações anteriores de Trump sobre a China, defendendo um "acordo justo" com o país asiático e a busca por uma forma de "desescalar" as tarifas em vigor. Lutnick acrescentou que as negociações com a Índia "ainda estão sobre a mesa".