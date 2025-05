IPC-S acelera a 0,52% no fechamento de abril, de 0,44% em março, revela FGV

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) acelerou o ritmo de alta a 0,52% no fechamento de abril, após elevação de 0,44% no encerramento de março e de 0,47% na terceira quadrissemana de abril. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira, 5, pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

O resultado veio igual ao teto das estimativas coletadas pelo Projeções Broadcast. A mediana do mercado apontava para uma alta de 0,45% do indicador no mês.