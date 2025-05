Haddad: Brasil se aproximou dos EUA com Biden e vai fazer isso com Trump

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"O Brasil defende o multilateralismo, o Brasil tem todas as parcerias consolidadas com o Sudeste Asiático, com a Europa, com Estados Unidos, Mercosul, tem ótimas relações com os grandes blocos econômicos, acabamos de fechar um acordo com a União Europeia", citou Haddad.

Em relação aos Estados Unidos, o ministro citou que existe complementaridades importantes entre as economias americana e brasileira. "É um território geopolítico muito favorável ao investimento, representa segurança jurídica, representa segurança política, representa segurança energética, sustentável, porque é um continente capaz de produzir energia limpa", disso Haddad, afirmando também que o país tem uma diplomacia "muito tradicional e multilateral".

O chefe da equipe econômica ainda citou que o País está avançando em criar um ambiente de negócio favorável ao investimento e que tem tudo para crescer de forma sustentável a uma taxa média de 3% ao ano.

"Que é o nosso objetivo nos quatro anos de mandato do presidente Lula, crescer a uma média de 3%, porque isso para nós é uma espécie de piso a partir do qual nós podemos voltar a sonhar com uma economia mais sólida e mais justa do ponto de vista social", afirmou, Haddad.