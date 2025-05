Diretora-geral do FMI alerta para turbulência global com tarifas e cobra reformas da China

A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, alertou para os riscos à economia global diante do aumento das tensões comerciais. "Os EUA enfrentarão inflação, e a China, deflação, por causa das tarifas", afirmou, ao destacar que o mundo caminha para "um novo equilíbrio comercial, mas haverá turbulência". As declarações foram feitas nesta segunda-feira, durante participação na Milken Institute Global Conference.

Ao comentar o impacto das medidas protecionistas, Georgieva elogiou o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, por ajudar a "acalmar a ansiedade em relação às tarifas". Ainda assim, ela advertiu que a escalada de restrições pode pressionar os preços em economias desenvolvidas e agravar os desafios da China - país que vem sendo criticado pelo FMI. "Temos sido duros com a China", disse, reforçando a necessidade de reformas estruturais.