Dia sem impostos terá preços até 70% menores em 500 empresas; Veja mais

Com descontos de até 70%, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Jovem Fortaleza realiza, em parceria com a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL), a 19ª edição do Dia Livre de Impostos (DLI) no dia 29 de maio.

A ação, que possui alcance nacional, tem a expectativa de reunir mais de 500 empresas, entre lojas de rua, shoppings, farmácias, supermercados e e-commerces, de diversos segmentos.