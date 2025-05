Caixa inicia operação da faixa 4 do Minha Casa Minha Vida, voltada à classe média

A Caixa Econômica Federal começou nesta segunda-feira, 5, a operação do crédito imobiliário da Faixa 4 do Minha Casa Minha Vida. A nova faixa é destinada às famílias de classe média, com renda mensal de até R$ 12 mil, tem juro nominal de 10% ao ano e prazo de pagamento de até 420 meses.

Os clientes podem financiar até 80% do valor de imóveis novos em qualquer região do País.