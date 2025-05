Bolsas da Europa ampliam ganhos recentes, em dia sem agenda e com anúncios de Fed e BoE no radar

Por Sergio Caldas

São Paulo, 05/05/2025 - As bolsas da Europa operam majoritariamente em alta modesta na manhã desta segunda-feira, ampliando robustos ganhos da semana passada, em dia de agenda vazia e à espera de decisões de juros na região e nos EUA, além de mais balanços corporativos de grandes empresas do continente, nos próximos dias. O mercado acionário de Londres está fechado hoje em função de um feriado bancário no Reino Unido.