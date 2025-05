Bessent diz que EUA estão perto de acordos comerciais com vários países, 'exceto China'

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou que o país está perto de fechar acordos comerciais com diversos parceiros, mas destacou que a China ainda apresenta resistência. "Estamos muito próximos de fechar alguns acordos comerciais, alguns virão talvez ainda esta semana", disse. "Estou altamente confiante de que 17 parceiros comerciais, excluindo a China, apresentaram propostas comerciais muito boas", disse em entrevista à CNBC.

Sobre as negociações com Pequim, Bessent foi mais cauteloso. "Podemos ver um progresso significativo no comércio com a China nas próximas semanas", afirmou, mas ressaltou que o país asiático "só ofereceu o que disseram publicamente". Ele também cobrou medidas contra o tráfico de precursores de fentanil: "O tráfico de produtos químicos precursores de fentanil precisa parar."