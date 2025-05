Ásia: Bolsas de Taiwan e Sydney fecham em baixa, em dia de feriados na China e Japão

São Paulo, 05/05/2025 - As bolsas da Ásia e do Pacífico encerraram os negócios desta segunda-feira em baixa, em um dia marcado por feriados em algumas das maiores economias da região asiática, incluindo China e Japão.

O índice Taiex caiu 1,23% em Taiwan, a 20.532,99 pontos, depois de avançar nas cinco sessões anteriores.

Na Oceania, a bolsa de Sydney também ficou no vermelho, interrompendo uma sequência de sete pregões de ganhos, após a reeleição do primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, no fim de semana. O S&P/ASX 200 recuou 0,97%, a 8.157,80.

Feriados na China continental, no Japão, na Coreia do Sul e em Hong Kong mantiveram as bolsas locais fechadas hoje.

Investidores na região da Ásia e do Pacífico seguem atentos a novidades da guerra comercial entre EUA e China. Na última sexta-feira (02), os chineses sinalizaram disposição de iniciar negociações tarifárias com Washington.