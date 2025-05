Ao Cade, BRB e Master argumentam que operação não cria ou reforça posição dominante no mercado

O BRB anunciou no fim de março a intenção de adquirir 58% do capital social do Master, em uma operação que ainda precisa ser aprovada pelo Cade e pelo Banco Central. O conselho deu publicidade ao ato nesta segunda-feira, 5, por meio do Diário Oficial da União (DOU) .

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"A operação representa a constituição de um novo conglomerado com a oferta de um leque completo de produtos e serviços bancários, de seguridade, meios de pagamento e investimentos a pessoas físicas e jurídicas, além de presença a nível nacional e estrutura de governança, capital, liquidez, rentabilidade e conformidade regulatória compatíveis com o porte do novo conglomerado", argumentam os bancos.

No primeiro documento enviado ao Cade, datado de 16 de abril, os bancos esclarecem que, após o término da operação, o Banco Master terá como controladas diretas e indiretas: Banco Master Múltiplo S.A., Will Holding Financeira S.A., Will Financeira S.A., Will Produtos S.A. e Maximainvest Securitizadora S.A.

"O Conglomerado BRB e o Grupo Master manterão as estruturas apartadas, mas com compartilhamento de governança, expertise, sinergias e coordenação estratégica e operacional", diz o documento.

Banco Master de Investimento S.A., KOVR Participações S.A., Master Patrimonial Ltda., Mombaça Empreendimentos e Participações S.A., NK 031 Empreendimentos e Participações Ltda. e Santa Ester Empreendimentos e Participações S.A., incluindo as subsidiárias dessas empresas, estão fora do perímetro da operação e continuarão detidas e controladas por Daniel Vorcaro, sem qualquer compartilhamento com o BRB.