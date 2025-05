Taxas de juros operam em alta no mercado futuro, na contramão do dólar

As taxas de juros negociadas no mercado futuro operam em alta na manhã desta sexta-feira, 2, na contramão da queda do dólar, mas alinhadas à alta dos retornos dos Treasuries nos Estados Unidos. Principal indicador do dia, o relatório de empregos do país (payroll) mostrou que a economia americana segue forte, o que reduz o temor de uma recessão e reforça a expectativa de manutenção dos juros pelo Federal Reserve.

Para Luis Felipe Laudisio, cogestor da mesa de títulos da Warren, a alta dos retornos dos Treasuries pode estar relacionada ao desarme de posições depois da divulgação do payroll. Já o economista-chefe da Equador Investimentos, Eduardo Velho, aponta a alta das taxas antes mesmo do relatório americano e aponta uma "resistência" das taxas após as últimas falas do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que teriam reforçado a percepção de que as expectativas de inflação seguem desancoradas da meta.