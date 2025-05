Weg compra ativos da americana Heresite Protective Coatings, de revestimento industriaL

A Weg anunciou hoje a aquisição de ativos da Heresite Protective Coatings, empresa americana de revestimentos industriais localizada nos Estados Unidos. O valor do negócio é de US$ 9,5 milhões, informa a empresa em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A aquisição está sujeita a ajustes de preços comuns a este tipo de operação. Os ativos adquiridos serão consolidados nas demonstrações financeiras a partir de maio de 2025.

Além de atuar no mercado norte-americano, a Heresite possui presença internacional, com 70% de suas vendas realizadas fora dos EUA e parceiros certificados ao redor do mundo. Conforme o comunicado, em 2024 a Heresite apresentou uma receita operacional líquida de US$ 8,6 milhões, com uma margem EBITDA de 22%.

A Weg diz que há mais de 40 anos vem consolidando sua expertise na produção de tintas líquidas e em pó por meio operações no Brasil, localizadas em Guaramirim (SC) e Mauá (SP). "Essa sólida trajetória no mercado nacional permitiu à Companhia expandir sua atuação para o exterior, onde conta com duas fábricas: uma no México, em Atotonilco de Tula, e outra na Argentina, em Hidalgo."