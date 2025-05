Conselheiro da Casa Branca diz que governo irá alisar políticas no orçamento, incluindo tarifas

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Hassett argumentou que a contração do PIB americano no primeiro trimestre refletiu majoritariamente a forte campanha de gastos públicos, liderada pelo Departamento de Eficiência Governamental (Doge) de Elon Musk. O conselheiro também atribuiu a recente queda nos rendimentos da T-note de 10 anos ao "enorme corte no déficit fiscal" e ao recuo nos preços de bens no país.

Questionado sobre preocupações da população com a condução da economia do governo, Hassett demonstrou confiança sobre as políticas ao afirmar que em breve as pessoas "verão que estamos trabalhando para baixar a inflação".

O conselheiro também reiterou intenção de aprovar cortes de impostos em breve e negou que Trump apoie aumentar taxas sobre ricos. "Estamos trabalhando para que lei de impostos satisfaça as regras do Congresso, que precisa seguir o CBO Escritório de Orçamento do Congresso dos EUA", afirmou, se referindo à agência federal apartidária que fornece análises independentes sobre questões econômicas e orçamentárias federais. "Mas temos que ter em mente que existe o CBO, e existe o que é verdade", acrescentou ele.

Ao comentar o andamento de negociações comerciais, Hassett foi questionado se a aparente liderança do secretário do Tesouro, Scott Bessent, o incomoda. "O time de comércio americano é unificado, trabalhamos juntos. Conversei ontem mesmo com Lutnick, Greer e Bessent", disse, citando o secretário do Comércio, Howard Lutnick, e o representante comercial (USTR), Jamieson Greer. "Temos uma visão comum" sobre o interesse de outros países no mercado de consumo dos EUA, acrescentou o conselheiro