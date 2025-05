Concessão da BR-040 encerra década de disputa

O Consórcio Nova Estrada Real, formado pela Construcap e as espanholas Copasa e OHLA, arrematou nesta terça, 29, a concessão do trecho da BR 040/495, que liga o Rio de Janeiro a Juiz de Fora (MG). Com o resultado, chega ao fim uma disputa que se arrastava havia pelo menos dez anos. A concessão, uma das mais antigas do País, foi marcada por judicialização e troca de acusações entre a concessionária Concer, do Grupo Triunfo, e o poder público.

O grupo ofereceu desconto de 14% em relação à tarifa máxima de pedágio de R$ 0,3551/km. O projeto prevê R$ 8,8 bilhões em investimentos em 30 anos de contrato. Com a concessão, a expectativa é de que as obras da nova subida da Serra de Petrópolis, paralisadas há quase uma década diante das pendências judiciais, saiam do papel. Ao solicitar o reequilíbrio do contrato, em 2014, a Concer alegou prejuízos, principalmente com as obras da subida da serra, e pediu prorrogação do contrato, que se encerraria em 2021. A concessionária seguiu administrando a rodovia após a Justiça acolher o pedido.