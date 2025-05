Brasil tem 3 representantes entre as 5 pessoas mais ricas da América do Sul

Eduardo Saverin, cofundador do Facebook e dono de uma fortuna US$ 29,8 bilhões, é a pessoa mais rica da América do Sul, segundo dados em tempo real da Forbes. Em seguida aparecem a chilena Iris Fontbona e sua família, com US$ 27,2 bilhões. Três dos cinco bilionários mais ricos da região são do Brasil. Juntos, os membros do restrito grupo de cinco pessoas mais da América do Sul somam US$ 108,4 bilhões. Confira abaixo a lista.

1. Eduardo Saverin País: Brasil Patrimônio: US$ 29,8 bilhões Eduardo Saverin cofundou o Facebook ao lado de Mark Zuckerberg e outros três colegas, enquanto estudava na Universidade de Harvard, nos EUA. Sua fortuna tem origem na rede social. Saverin nasceu em São Paulo, mas mora em Cingapura desde 2012. Ele mantém a B Capital, empresa de investimentos focada em startups.

2. Iris Fontbona e família País: Chile Patrimônio: US$ 27,2 bilhões

Viúva de Andrónico Luksic, falecido em 2005, Iris e os filhos herdaram os negócios e hoje controlam a Antofagasta Plc, dona de minas de cobre no Chile. Também possuem participação majoritária no conglomerado Quiñenco, com negócios no setor bancário, de bebidas, transportes, entre outros. 3. Vicky Safra e família País: Brasil

Patrimônio: US$ 22,1 bilhões Vicky Safra é a mulher mais rica do Brasil. Vicky e seus quatro filhos herdaram a fortuna de seu falecido marido e pai, o banqueiro Joseph Safra. A família é dona do Banco Safra no Brasil, do banco suíço J. Safra Sarasin e do Safra National Bank of New York. 4. Jorge Paulo Lemann e família