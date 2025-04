Trump diz que dados econômicos do próximo trimestre ainda serão reflexos do governo Biden

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira, 30, que os indicadores econômicos do próximo trimestre ainda refletirão as políticas do governo Joe Biden, distanciando-se de assumir responsabilidade, seja positiva ou negativa, pelo desempenho do mercado acionário. "Não estou assumindo mérito nem culpa pelo mercado acionário", declarou em reunião de gabinete.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A fala de Trump surge após o Produto Interno Bruto (PIB) norte-americano ter recuado 0,3% no primeiro trimestre do ano.

Durante o encontro com secretários e integrantes de seu governo, o republicano voltou a criticar a China, classificando o país como "principal candidata a 'campeã em tirar vantagem dos outros'". "A China está tendo uma tremenda dificuldade econômica. Navios da China vieram carregados, em grande parte com coisas que não precisamos", disse. Trump reforçou a necessidade de um "acordo justo" com os chineses. Questionado quando ele deve falar com o líder chinês, Xi Jinping, respondeu: "vai acontecer".

Na sequência, destacou a relação com o Canadá: "Temos uma ótima relação com o Canadá. Falei com Mark Carney ontem", revelou.

Segundo ele, o premiê canadense deve visitar "a Casa Branca na próxima ou na outra semana". "Acho que os conservadores do Canadá me odeiam mais do que os liberais", brincou.