Microsoft supera expectativas e lucra US$ 25,82 bilhões no 3º trimestre fiscal

A Microsoft registrou lucro líquido de US$ 25,82 bilhões no terceiro trimestre fiscal, encerrado em 31 de março, superando os US$ 21,93 bilhões obtidos no mesmo período do ano anterior. O lucro por ação foi de US$ 3,46, acima da estimativa de US$ 3,22 dos analistas consultados pela FactSet.

A receita total avançou 13% no comparativo anual, para US$ 70 bilhões, também acima da projeção de US$ 68,44 bilhões. A divisão de produtividade e processos de negócios, que inclui o pacote Microsoft 365, teve receita de US$ 29,9 bilhões, alta de 10% em relação ao ano anterior e acima da faixa projetada pela empresa, de até US$ 29,7 bilhões.