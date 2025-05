Fitch: Financiadores hipotecários não bancários dos EUA estão bem equipados para volatilidade

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"A consolidação se acelerou em todo o setor e deve continuar, beneficiando ainda mais os maiores originadores. Essas empresas poderão tirar proveito de suas posições competitivas quando os volumes de originação forem retomados de forma mais significativa", acrescenta.

Havia US$ 2,3 trilhões em hipotecas pendentes com taxas acima de 6% no ano fiscal de 2024, de acordo com a Federal Housing Finance Agency, o que sugere à Fitch oportunidades significativas de refinanciamento caso as taxas caiam de 50 a 100 pontos-base.