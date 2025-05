Fitch: Desregulamentação bancária dos EUA é neutra no curto prazo, mas tem riscos no longo

Os esforços do atual governo de Donald Trump para desregulamentar o setor bancário dos EUA são, de modo geral, neutros em termos de crédito no curto prazo, mas os riscos podem aumentar com o tempo, já que o pêndulo regulatório continua a oscilar devido à mudança de governo, de acordo com relatório da Fitch Ratings de hoje.

Algumas das iniciativas de desregulamentação do governo foram rápidas e sem atritos, como a reversão de diretrizes recentemente promulgadas sobre gestão de riscos climáticos e taxas de atraso de cartões de crédito. Por outro, a simplificação das agências reguladoras ou a atualização da estrutura de capital do Basileia III Endgame exigirão cooperação entre as agências, adesão das partes interessadas e, em alguns casos, legislação, explica a agência de classificação.