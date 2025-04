Bolsas de NY fecham mistas no último pregão do mês e antes de balanço de big techs

O Dow Jones subiu 0,35%, aos 40.669,36 pontos; o S&P 500 ganhou 0,15%, aos 5.569,06 pontos; e o Nasdaq teve queda de 0,09%, aos 17.446,24 pontos. No mês, os índices acumulam perdas de 3,1% e 0,76%, respectivamente, enquanto o Nasdaq registra alta de 0,85%. Os dados são preliminares.

As bolsas de Nova York fecharam mistas, revertendo queda acentuada nesta quarta-feira, 30, no último pregão do mês. Os investidores digeriram dados econômicos dos Estados Unidos abaixo do esperado, o que reforçava a expectativa de alívio monetário pelo Federal Reserve, e aguardavam resultados das big techs.

Os indicadores recentes reacenderam os temores de recessão. A economia americana encolheu no primeiro trimestre, a pesquisa sobre crescimento do emprego privado em abril apontou desaceleração nas contratações e o índice de inflação (PCE, na sigla em inglês) mostrou desaceleração nos preços.

Segundo relatório do Wells Fargo, o risco de recessão nos EUA hoje é maior do que há um mês. "A interrupção das tarifas introduziu bastante ruído nos principais números de crescimento do primeiro trimestre. O otimismo de consumidores e empresas despencou, à medida que o medo da inflação e da recessão permeia o ambiente econômico", destacou o banco.

O clima de aversão ao risco, combinado à temporada de balanços, penalizou ações de algumas empresas neste pregão. A Super Micro Computer caiu 13,4% após revisar para baixo suas projeções de receita, puxando junto a Nvidia, que recuou 0,09%. A Starbucks decepcionou com seus números do segundo trimestre fiscal, com queda de 5,66% nas ações. Já a Tesla caiu 3,38% após seis sessões consecutivas de alta.

A empresa de reservas de hospitalidade Booking Holdings (+3,8%), que chegou a operar no negativo, virou para o positivo após divulgar vendas e lucro por ação acima das expectativas no primeiro trimestre.