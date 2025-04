Bolsas da Europa operam sem direção única, após série de balanços e dados de crescimento

São Paulo, 30/04/2025 - As bolsas da Europa operam sem direção única na manhã desta quinta-feira, enquanto investidores digerem uma forte concentração de balanços corporativos da região e dados de crescimento da zona do euro, um dia antes do feriado do Dia do Trabalho, que manterá os mercados do continente fechados.

Por volta das 7h25 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,39%, a 527,17 pontos.

Da temporada de balanços, destaque para o Santander, cuja ação tombava 5% em Madri no horário acima. O gigante bancário superou expectativas de lucro e receita no primeiro trimestre, mas decepcionou em termos de receita líquida de juros. Segundo analistas do Citi, os resultados do Santander no Brasil e no Reino Unido também podem ter frustrado os investidores.

A companhia aérea Air France-KLM, por outro lado, saltava 3,2% em Paris após divulgar queda no prejuízo trimestral.

No noticiário macroeconômico, o Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro cresceu 0,4% no primeiro trimestre de 2025 ante os três meses anteriores, segundo dados preliminares, vindo acima da previsão de analistas, de ganho de 0,2%. Apenas a economia alemã teve expansão de 0,2% no período, também melhor do que o esperado.