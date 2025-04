BC da Colômbia reduz taxa de juros em 25 pb, a 9,25%, em decisão unânime

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Diante da desaceleração prevista da economia global, a equipe técnica do BC da Colômbia ajustou sua previsão de crescimento para 2,6% em 2025 e 3,0% em 2026.

A nota da instituição menciona ainda que as condições de financiamento externo do país se tornaram mais restritivas, por conta do ambiente de tensões comerciais globais, alta volatilidade e incerteza no mercado financeiro internacional e pressões sobre a primazia do risco da Colômbia. "As maiores barreiras ao comércio implicam choques negativos sobre a demanda externa do país e sobre os preços de alguns produtos básicos exportados", acrescenta.