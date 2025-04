Air France-KLM reduz prejuízo e supera em receita no primeiro trimestre

A Air France-KLM teve prejuízo líquido de 292 milhões de euros no primeiro trimestre de 2025, bem menor do que a perda de 522 milhões de euros apurada em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 30.

A companhia transportou 4,5% mais passageiros no trimestre, com um total de 21,81 milhões de passageiros, enquanto a capacidade também aumentou no período. O grupo afirmou que as tendências de reservas para voos de longa e curta e média distância no segundo trimestre permaneceram praticamente estáveis em relação ao ano passado.

Analistas da Davy Research observam que os resultados da empresa refletem benefícios de custos mais baixos de energia e mostram perspectivas de uma tendência consistente de reservas de viagens, apesar da incerteza no mercado.

Por volta das 7h40 (de Brasília), a ação da Air France-KLM subia 3,19% na Bolsa de Paris.

*Com informações da Dow Jones Newswires.