Acordos comerciais ainda devem demorar algumas semanas, diz representante dos EUA

O representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, afirmou nesta quarta-feira, 30, que os acordos tarifários do país com outras nações "ainda devem demorar algumas semanas", embora já tenha "vários acordos no papel" prontos para fechar. A declaração foi feita durante uma reunião do gabinete do presidente norte-americano, Donald Trump.

Trump acrescentou que os Estados Unidos estão "indo muito bem com as negociações comerciais. Greer terá muita diversão nas próximas semanas com as negociações".