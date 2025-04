Super Micro prevê lucros do 3º trimestre bem abaixo das expectativas; ação tomba 16%

A empresa, que fabrica servidores usados para inteligência artificial generativa, espera agora vendas de US$ 4,5 bilhões a US$ 4,6 bilhões para os três meses encerrados em 31 de março, em comparação com a orientação anterior de vendas de US$ 5 bilhões a US$ 6 bilhões. Os analistas consultados pela FactSet esperavam vendas de US$ 5,38 bilhões no terceiro trimestre fiscal.

A Super Micro Computer também informou que prevê um lucro por ação no período de US$ 0,16 a US$ 0,17, em comparação com as projeções dos analistas de US$ 0,46.

A expectativa é de que o lucro ajustado por ação fique entre US$ 0,29 e US$ 0,31, em comparação com as projeções de US$ 0,53 da FactSet e guidance anterior de US$ 0,46 a US$ 0,62.

Às 18h24 (de Brasília), as ações da Super Micro tombavam 16,64% no after hours de Nova York.